Arnautovic, Motta in conferenza: "Bologna-Cesena la gioca. Il mercato..."

Bologna-Cesena è alle porte, ma in casa rossoblù tiene banco il futuro di Marko Arnautovic . Thiago Motta ha parlato della situazione relativa al futuro dell'attaccante austriaco alla vigilia della gara valida per il primo turno di Coppa Italia .

Domani, 11 agosto, alle 21:15 appuntamento allo stadio "Dall'Ara" per la gara a eliminazione diretta contro l'undici allenato da Domenico Toscano.

Thiago Motta sul futuro di Arnautovic

"Quindi parliamo della partita?" ha sorriso Thiago Motta che, ovviamente, si aspettava che la prima domanda della conferenza stampa sarebbe stata su Arnautovic, nel mirino dell'Inter, ed il cui futuro sembra sempre più lontano da Bologna: "Marko ha fatto una buona preparazione come tutti gli altri. In questo momento sta bene. Sa quello che penso di lui, so cosa la società pensa di lui e viceversa. Domani sicuramente giocherà. Per quanto riguarda il mercato avete la possibilità di parlare con Sartori, Di Vaio e Fenucci. La decisione è loro. Sta a loro stabilire come gestire e prosegurie il rapporto con tutti i giocatori che abbiamo in squadra perché il mercato è aperto. Continuo a pensare che Arnautovic abbia un ultimo treno da prendere al volo nella sua carriera".