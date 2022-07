Juve, De Winter in prestito all'Empoli: ora è ufficiale

EMPOLI - L'Empoli ha ufficializzato l'arrivo in prestito dalla Juve di Koni De Winter, difensore belga classe 2002 che nelle scorse ore ha rinnovato il suo contratto con la Juve U23 prima di trasferirsi al club toscano. A ufficializzare la notizia del trasferimento è stata la società di Fabrizio Corsi attraverso una nota: "Cresciuto nei settori giovanili di City Pirates Antwerpen, Lierse SK e Zulte Waregem Jeugd, nel 2018 passa alla Juventus nella formazione Under 17. Con i bianconeri De Winter prosegue il suo percorso di maturazione fino alla U23, dove nell'ultima stagione in Serie C ha collezionato 22 presenze in campionato e 6 nei playoff. Sempre con la maglia della Juventus il calciatore conta due apparizioni in Champions League: l'esordio a 19 anni nella gara con il Chelsea. Dopo aver giocato in tutte le nazionali giovanili, De Winter ha all'attivo 6 presenze in Under 21".