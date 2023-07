Igor, ufficiale al Brighton: i dettagli, le dichiarazioni e le cifre

Questa la nota della società: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Igor Julio al Brighton and Hove Albion Football Club ". De Zerbi lo ha accolto, spiegando i motivi che hanno portato l'allenatore a puntare su di lui: "Igor è un altro importante giocatore che può aiutarci in una posizione cruciale, dove il gioco inizia ". Nello scorso campionato il Brighton ha mostrato un grande calcio di palleggio e personalità, con possesso del pallone costante a partire dal portiere. Ora il brasiliano ne farà parte.

Il club continua a pensare anche alle entrate e dopo l'arrivo a zero di Arthur , si valutano altri nomi, come Beltran del River Plate per l'attacco.

Igor, le prime dichiarazioni da giocatore del Brighton

"Sono felice ed emozionato, voglio iniziare il prima possibile. Sono qui perché De Zerbi mi ha voluto e lo stile di gioco del Brighton si adatta al mio"- ha spiegato Igor. Ha poi proseguito: "Giocare in Premier League è un sogno che avevo da bambino. Giocherò per la prima volta in Europa League e spero di aiutare la squadra in questo viaggio europeo". Ancora su De Zerbi: "Non vedo l'ora di allenarmi. È un allenatore fantastico e sono certo che crescerò sotto la sua guida. Voglio diventare uno dei migliori difensori della squadra. Quando ha lasciato l'Italia era già un grande nome, ma dopo quel che ha ottenuto qui, la sua considerazione è cresciuta".