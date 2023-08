Beltran preso dalla Fiorentina! La Roma a bocca asciutta. Tutti i dettagli

FIRENZE - La notte si sa porta consiglio ma Luca Beltran non ha atteso di trascorrerla. Dopo una giornata in cui ha valutato anche di accettare la corte della Roma, inseritasi con un blitz a sorpresa nella trattativa fra la Fiorentina e il River Plate imbastita da giorni, l'attaccante considerato uno dei crack del calcio argentino ha deciso di rispettare la parola data al club viola.

Che ieri, in una giornata quanto mai tesa e convulsa, ha respinto l'assalto giallorosso. Tutto è bene quel che finisce bene? Con il mercato aperto e le firme non ancora apposte non c'è mai nulla di scontato, ma Beltran - fa sapere la Fiorentina - oggi lascerà Buones Aires e si metterà in viaggio per raggiungere Firenze, sottoporsi alle visite mediche di rito e sancire l'accordo che prevede un contratto fino al 2028 a 1,8 milioni di euro a salire con bonus legati al rendimento. Uno stipendio meno alto di quello proposto dalla Roma che ancora a caccia di un centravanti ha contattato ieri la dirigenza del River Plate e gli agenti dell'attaccante prospettando un ingaggio da 2,5 milioni. Pure al-cuni club inglesi, da tempo sulle sue tracce, era disposti a coprirlo d'oro. Cosa che ha portato il giocatore a vacillare e a rinviare la partenza per prendersi un momento di riflessione, mentre in Argentina (e non solo) già parlavano di un accordo raggiunto dalla Roma con lui e con il suo entourage.

Beltran ha scelto la Fiorentina

Solo che la Fiorentina rispetto al club giallorosso poteva e può vantare da giorni un'intesa con il River sulla base di 25,5 milioni comprensivi di bonus (da definire le modalità di pagamento e l'entità della percentuale sulla futura rivendita che comunque dovrebbe essere fra il 10 e il 15%). C'è stato più di un momento, durante la giornata di ieri, quando è venuto allo scoperto il tentativo della Roma di inserirsi e scombinare i piani viola, in cui i tifosi della Fiorentina hanno temuto che si ripetessero i casi Berbatov e Milinkovic-Savic, due colpi di mercato che parevano già fatti e che invece saltarono improvvisamente lasciando la società allora guidata dalla famiglia Della Valle con un pugno di mosche in mano. In tarda serata però al Viola Park, dove si sono vissute ore di tensione, sono arrivate le telefonate sperate: il River manterrà l'accordo prefissato (anche perché la Roma non avrebbe lanciato segnali di voler perlomeno pareggiare l'offerta della Fiorentina) e il giocatore confermando l'impegno ha chiuso le valigie per raggiungere Firenze assieme ai suoi agenti e cominciare una nuova avventura.