Beltran, Dybala e il retroscena sulla scelta della Fiorentina

A Tyc Spors, l'attaccante argentino ha rivelato: ''Ho parlato con Paulo Dybala ma il trasferimento alla Roma non si è concretizzato. Andrò alla Fiorentina che ha comunque un bel progetto". Non è bastato a Mourinho il forte legame tra laJoya e la famiglia Beltran, il tentativo di portarlo nella capitale è arrivato quando la Fiorentina aveva già stabilito l'accordo con i Millionarios. L'attaccante argentino con passaporto italiano, seguito da Roberto Mancini in vista di un suo possibile impiego nella squadra azzurra (ma il ct argentino Lionel Scaloni potrebbe convocarlo per i primi impegni dell'Albiceleste nelle qualificazioni mondiali) passa in Serie A in cambio di 25,5 milioni di euro (fra bonus e percentuale sulla futura rivendita)

Beltran alla Fiorentina: "Col River ho realizzato il mio sogno"

Alla fine Beltran, classe 2001, vestirà la maglia della Fiorentina e infatti ha lasciato il suo Paese per raggiungere Firenze dove è atteso domani per le visite mediche e le firme su un contratto a 1,8 milioni a stagione fino al 2028. ''Con il River ho realizzato il mio sogno, se avessimo passato il turno in Coppa Libertadores non so se mi sarei trasferito - le sue parole -, ma sono sicuro che in futuro tornerò, lì sarà sempre casa mia''. Quanto alla nazionale in cui potrebbe giocare, se Italia o Argentina, "lascio che al destino come ho fatto finora, staremo a vedere e quindi prenderò la mia decisione. Comunque per me la Seleccion ha qualcosa di speciale''. Intanto la Fiorentina continua a rimanere attiva sul mercato anche in uscita: dopo aver ufficializzato la cessione di Arthur Cabral al Benfica per 25 milioni di euro comprensivi di bonus ha ormai definito quella di Michele Cerofolini, 24 anni, al Frosinone a titolo definitivo. Per il portiere in Ciociaria è pronto un contratto triennale.