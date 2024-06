Palladino alla Fiorentina, è fatta: il tecnico a Firenze, manca solo la firma

Raffaele Palladino è a un passo dalla firma con la Fiorentina. Dopo le due stagioni da allenatore del Monza, il tecnico è ora pronto ad iniziare una nuova avventura. Vincenzo Italiano e il club viola, dopo la finale di Conference League persa in finale contro l'Olympiacos, nella giornata di ieri hanno ufficializzato di non voler proseguire il rapporto nonostante un diritto di opzione a favore della stessa Fiorentina. Gli uomini mercato viola capeggiati dal ds Daniele Pradè hanno accelerato le operazioni e proprio intorno all'ora di pranzo oggi Palladino è arrivato alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze per poi trasferirsi al Viola Park.