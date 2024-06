Palladino al Viola Park: inizia l’avventura con la Fiorentina, firmerà biennale

FIRENZE - La Fiorentina è pronta a voltare pagina. Dopo l' addio di Vincenzo Italiano , che al termine del recupero vinto 3-2 contro l'Atalanta ha ringraziato il club e i suoi tifosi , la società di Rocco Commisso ha deciso di ripartire da Raffaele Palladino . Il tecnico campano, dopo due salvezze consecutive (e piuttosto tranquille) con il Monza , è pronto a intraprendere una nuova avventura a Firenze e riportare entusiasmo in un ambiente colpito dal ko nella finale di Conference League contro l'Olympiacos, il secondo di fila dopo quello dello scorso anno contro il West Ham. Si chiude dunque il triennio targato Vincenzo Italiano, un periodo comunque positivo nel quale è però mancata la ciliegina sulla torta, con tre finali raggiunte (due di Conference League e quella di Coppa Italia persa contro l' Inter nel 2023) ma nessun trofeo in bacheca.

Palladino arrivato al Viola Park

Arrivato in treno nel capoluogo toscano ieri subito dopo pranzo, Palladino firmerà un contratto biennale (con opzione per il terzo a favore del club) e percepirà 1,6 milioni di euro netti a stagione che potrebbero diventare due con i bonus. Trovato l'accordo tra la società e l'agente Michelangelo Minieri, l'ormai ex Monza è arrivato al Viola Park per apporre la sigla sul nuovo contratto che lo legherà alla Viola fino a giugno 2026.