Malinovskyi, ufficiale al Genoa: un cyborg alle spalle di Retegui

Il Genoa ha ufficilizzato l'acquisto di Ruslan Malinovskyi dall' Olympique Marsiglia . Arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni . Gilardino ( qui la sua prima conferenza in Serie A ) ha così un altro elemento da ruotare sulla trequarti alle spalle di Retegui.

Un reparto offensivo che va ad aggiungere ulteriore qualità dopo il passaggio di Messias (ora infortunato) al Grifone, senza dimenticare il senso del gol e le potenzialità di Gudmundsson.

Genoa, ecco Malinovskyi: il comunicato

Questa la nota ufficiale della società: "Ruslan Malinovskyi è un nuovo giocatore del Genoa. Il calciatore ucraino, nato a Žytomyr il 4/05/1993, arriva dall’Olympique Marsiglia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Benvenuto Ruslan!". Una presentazione in grande stile anche sui social, con il giocatore con le sembianze di un cyborg pronto a scatenare la sua forza. E potrà farlo di nuovo in Italia, dopo poco più di 7 mesi dalla sua ultima volta. Nella scorsa stagione tra Ligue 1, Coupe de France e la prima parte in Serie A con l'Atalanta, il trentenne ha collezionato 3 gol e 3 assist in 38 presenze. Numeri che spera di migliorare. Gilardino inizia a sfregarsi le mani.