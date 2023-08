Gilardino, conferenza Genoa-Fiorentina: "Messias ko. De Winter importante"

GENOVA - " Malinovskyi? Aspettiamo che sia definitiva , è un giocatore che non sta a me presentarlo e ha fatto vedere cose importanti nel campionato di Serie A". Alla vigilia di Genoa-Fiorentina, il tecnico rossoblù Alberto Gilardino, ex della sfida, ha presentato in conferenza stampa il match - in programma allo stadio Luigi Ferraris - valido per la prima giornata di campionato.

"Messias ha ricoperto tanti ruoli. È un giocatore duttile che si sacrifica in entrambe le fasi. Quando sarà al massimo della condizione sarà importante. Malinovskyi all'Atalanta ha giocato nei due in mezzo o trequartista, nel Genk ha giocato come play", aggiunge l'allenatore del Genoa.

"Emozioni? È normale che come tutti gli esordi c’è emozione ma c’è anche convinzione e consapevolezza da parte mia, della squadra e dall’entusiasmo che ci sta trasmettendo il nostro popolo. Nella mia carriera ho vestito la maglia della Fiorentina dove ho vissuto, insieme alla squadra, momenti importanti come li ho vissuti al Genoa. Domani sarà una bella sfida, la prima di un lungo percorso e bisogna goderselo nel modo giusto con la giusta consapevolezza di quello che dovremo fare all’interno della gara, il giusto sacrificio e la giusta umiltà, armi che ci hanno permesso di raggiungere questo traguardo la scorsa stagione. Affronteremo una squadra forte, finalista di Conference e Coppa Italia l’anno scorso. Punti deboli della Fiorentina? È una squadra che è arrivata ottava in campionato l'anno scorso, hanno tanta scelta nell'undici titolare e in chi subentrerà. Abbiamo lavorato per cercare soluzioni sapendo che la Fiorentina ha grande qualità tecnica. È una squadra che cerca di creare più superiorità numerica nella metà campo avversaria. Sappiamo le loro qualità e i loro punti forti. E abbiamo lavorato su dove possiamo creare difficoltà".

