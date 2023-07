Sturaro, finisce male tra l'ex Juventus e il Genoa: "Speravo diversamente"

Nell'ultima stagione in Serie B ha collezionato 18 presenze e un solo assist. Il suo minutaggio è stato molto ridotto a causa dell'operazione al tendine subita prima dell'inizio del campionato. Il Grifone lo ha salutato con un post pubblicato sui social, con tanto di video e didascalia "Grazie, Stefano".

Il saluto di Sturaro al Genoa

Il giocatore ha scritto una lettera per salutare la suadra di cui è stato anche capitano. Lo ha fatto senza mezzi termini e con rammarico. Con questi colori è cresciuto, prima del salto nel grande calcio, alla Juventus. Giocatore-operaio, sempre disponibile. Mai una parola fuori posto. I tifosi bianconeri lo ricordano per un salvataggio in semifinale di Champions League contro il Real: grazie ad una sua deviazione ha evitato a James Rodriguez di fare gol. Una giocata che è risultata decisiva per la conquista della finale contro il Barcellona.

Questo il messaggio d'addio al Genoa: "Salutarvi in questo momento non è facile. Ma vi voglio abbracciare per un'ultima volta. Grazie per tutti i momenti passati insieme, saranno sempre una parte di me. Nella mia testa sognavo un finale diverso, è inutile negarlo ma il calcio e la vita a volte ti fanno prendere delle strade differenti. Vado via felice e a testa alta, consapevole di aver sempre messo il Genoa e i miei compagni prima di ogni altra cosa. Grazie a tutte le persone che ho conosciuto in questo lungo viaggio e grazie a voi tifosi che mi avete supportato e sopportato come si fa con un figlio. Arrivederci caro Genoa".