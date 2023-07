Blazquez scalda i tifosi: "Un Genoa che non avrà limiti"

GENOVA - «Sarà un anno molto importate per noi. Siamo in Serie A, dove dovremo rimanere per il resto della nostra storia», Andres Blazquez dal palco dell'Ocean Live Village, poco prima di presentare la nuova maglia “home”, infiamma gli oltre duemila tifosi presenti che scandiscono il coro «Siamo tornati in serie A, siamo tornati in serie A». L'entusiasmo è palpabile per un evento che di fatto rappresenta il via ufficiale alla nuova stagione del Genoa, quella del ritorno nella massima serie dopo appena un anno di B. Un ritorno che coincide con un altro ritorno, quello dello sponsor tecnico Kappa dopo un anno di separazione. L'azienda piemontese si è ispirata al mare per disegnare una maglia che ricorda nel rosso e nel blu il movimento delle onde mentre sul retro del colletto si può leggere la scritta in oro «Dall'inizio per sempre, 130», con un chiaro riferimento al compleanno numero 130 che il prossimo 7 settembre 2023 festeggerà il Genoa. Maglia subito apprezzata dai tifosi e indossata per l'occasione da Morten Frendrup, il centrocampista danese da cui ci si attende l'esplosione definitiva proprio nella prossima stagione. «Abbiamo avuto una grande stagione lo scorso anno con il ritorno in Serie A e non vedo l'ora di tornare in campo. Lo scorso anno abbiamo avuto una stagione che ci ha lasciato fiducia e vogliamo portarcela dietro anche il prossimo anno. Le vacanze sono state lunghe ma adesso ci aspetta un duro lavoro e non vediamo l'ora di riprendere», sono state le sue parole.

Blazquez e l'appello ai tifosi: "Quest'anno chiedo di arrivare almeno a 25.000 abbonamenti" Ma sono state quelle di Blazquez, sul palco assieme al dg Ricciardella, al vicepresidente di BasicNet (l'azienda che detiene il marchio Kappa) Alessandro Boglione e all'assessore allo sport del comune di Genova, Alessandra Bianchi, quelle più importanti. Blazquez ha fatto il punto sul mercato, mentre è stato svelato che la campagna abbonamenti partirà il prossimo venerdì con presentazione ufficiale giovedì. «L'anno scorso avevo chiesto ai tifosi di superare quota 20mila abbonati e l'hanno fatto - ha detto Blazquez -. Quest'anno chiedo di arrivare almeno a 25.000, questo è il nostro obiettivo e sarebbe un risultato incredibile». Oggi, intanto, confermati gli arrivi di Leali che sarà il secondo di Martinez e dell'esterno Martin. «Domani (oggi, n.d.r.) saranno a Genova Martin, esterno sinistro, e Leali, secondo portiere, e saranno i primi acquisti – ha proseguito Blazquez-. Andrà via Semper, il secondo di Martinez, al quale auguro il meglio possibile ma in questo modo avrà la possibilità di giocare a Como e se lo merita. Quello di cui però sono più contento è l'essere riuscito a convincere Strootman a rimanere ancora un anno e non è stato facile, così come per Badelj. Due giocatori che daranno stabilità e continuità e potranno trasmettere il Dna del Genoa anche ai volti nuovi».



La questione attacco: tutti i nomi C'è bisogno di tempo, invece, per l'attacco, reparto che per ora vede Puscas, Ekuban, Gumdundsson, Coda e il rientrante Favilli in rosa, ma che sarà rinforzato e per il quale vi saranno degli addii, con Coda e Favilli primi indiziati. «Attaccanti? Stiamo lavorando su 3/4 opzioni molto interessanti ma ci vuole tempo per chiudere, spero di poter dare qualche notizia nelle prossime settimane». In ogni caso l'idea è quella di costruire una squadra che non soffra. «Ma non abbiamo un obiettivo ufficiale - ha dichiarato Blazquez-, il nostro impegno è quello di costruire una squadra competitiva, se poi arriveremo settimi o quindicesimi questo non lo so. So che che conta fare il meglio possibile».

