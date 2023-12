Dragusin, Premier in tilt per l'ex Juve: "Asta Arsenal, United e Tottenham"

Le prestazioni di Dragusin non sono passate inosservate e hanno aperto gli occhi anche di alcuni direttori sportivi della Premier League . L' ex difensore della Juventus è uno degli stakanovisti della Serie A e con il Genoa non ha saltato neanche un minuto in stagione: 16 presenze, un gol e anche un assist. Ma oltre i numeri è il suo atteggiamento in campo a fare la differenza e anche nell'ultimo match contro i bianconeri si è visto.

Dragusin nel mirino della Premier

Come riporta il Sun, al "Luigi Ferraris" di Marassi erano presenti degli osservatori del Tottenham per visionare il difensore centrale rumeno contro la Juventus. Gli Spurs nel mercato di gennaio potrebbero intervenire per rinforzare la retroguardia e quello di Dragusin è uno dei nomi in lista. E Paratici lo conosce bene. L'ex dirigente bianconero, dopo la squalifica e l'inibizione per 30 mesi ha lasciato il ruolo di direttore sportivo del club, ma un suo consiglio potrebbe fare la differenza. ll valore del giocatore è di circa 26 milioni di sterline e piace anche ad altri club della Premier League, come l'Arsenal e Manchester United, con conferme che sarebbero arrivate anche dal suo agente e qualche settimana fa anche il ds del Genoa ha parlato del futuro del calciatore. Ma a chi servirebbe di più?