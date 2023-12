Dragusin, ds Genoa sull’ex Juve: “Cessione a gennaio? Vi spiego”

" Insostituibile ", una parola per definire Dragusin al Genoa . Gilardino non lo ha mai tolto dal campo e lo ha sempre schierato da titolare. L'ex Juve ha ricambiato con prestazioni di alto livello, con un gol e anche con un assist. Un'altra statistica curiosa riguarda i cartellini: zero ammonizioni ed espulsioni. Un inizio di stagione di livello e anche all'estero lo hanno notato. Dalla Romania sono rimbalzate voci su un interessamento del Manchester United . Ora il ds Ottolini ha fatto chiarezza.

Genoa, Ottolini sul futuro di Dragusin

"Piace a diverse squadre, ma per ora non c'è nulla di concreto.Probabilmente sarà ceduto al massimo entro la prossima estate. Al momento non ho firmato il prolungamento di contratto, il 15 andrò a vedere la partita con la Juventus e avremo modo di confrontarci. Senza una clausola rescissoria da 30 milioni di euro non firmerà e non converrebbe al Genoa perché si rischierebbe di andare a scadenza" - così aveva parlato il suo agente Florin Manea qualche giorno fa. Ora è arrivata una precisazione anche del ds Ottolini: "Offerte per gennaio? Non ci si pensa minimamente. Poi è chiaro che un 2002 forte come lui sia attenzionato da tutta Europa. C'è tanta gente con cui abbiamo contatti ma non ci sono offerte ufficiali".