Caicedo è dell'Inter, è ufficiale. Ed è già nella storia del club

MILANO - "FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con il Genoa per il trasferimento del calciatore Felipe Salvador Caicedo Corozo. L'attaccante ecuadoriano arriva in nerazzurro in prestito fino al 30 giugno 2022. #WelcomeFelipe!". Così, sul proprio sito, l'Inter annuncia l'arrivo di Caicedo dal Genoa. L'ex attaccante della Lazio ritrova Inzaghi ed è già nella storia del club nerazzurro: mai l'Inter aveva avuto un ecuadoriano nella sua rosa . Il "Panterone", così come era soprannominato a Roma, condividerà il reparto offensivo con Dzeko, Lautaro e Sanchez e rimpiazzerà momentaneamente Correa, attualmente ai box per infortunio.

Le visite mediche di Caicedo

Caicedo: "Inzaghi decisivo, mi ha convinto lui"

Ai microfoni di Inter TV Caicedo ha rilasciato la sua prima intervista con la maglia dei campioni d'Italia: "Sono molto emozionato, voglio fare bene, ringrazio prima di tutto mister Inzaghi che ha fatto di tutto per avermi qui. Sono molto contento e non vedo l’ora di cominciare ad allenarmi e a giocare con l’Inter, sono molto orgoglioso di poter rappresentare il mio Paese ed essere il primo giocatore ecuadoriano qui all'Inter. Sono molto contento e mi aspetto di fare bene. Ho lavorato con Inzaghi quattro anni alla Lazio e ora lo ritrovo qui all’Inter. È stato molto importante, mi ha convinto subito quindi lo ringrazio e non vedo l’ora di cominciare ad allenarmi con lui".

La zona Caicedo

"Ho già parlato con il “Tucu” (Correa, ndr) e mi ha fatto capire tutto, non vedo l’ora di rivedere anche lui, lo aspetto, è stato mio compagno per tre anni alla Lazio quindi anche lui mi stava mancando un po’ e sono contento di ritrovarlo. I gol all'ultimo anche all'Inter? Speriamo di sì, speriamo bene. Lavoro per quello, quindi speriamo ma se i gol arrivassero prima del 90’ sarebbe anche meglio! Ringrazio tutti! Voglio cominciare subito a lavorare, Forza Inter!", ha concluso Caicedo.