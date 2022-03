El Nacional: "Ancelotti stregato da Barella, super offerta all'Inter"

L'avventura di Toni Kroos al Real Madrid potrebbe avvicinarsi al capolinea. Stando alle indiscrezioni del quotidiano catalano El Nacional, Carlo Ancelotti avrebbe individuato in Nicolò Barella il profilo perfetto per sostituire il fuoriclasse tedesco. Dopo gli arrivi di Valverde e Camavinga, dunque, il processo di ringiovanimento dello storico trio di centrocampo (Modric, Casemiro e Kroos hanno rispettivamente 36, 30 e 32 anni) potrebbe completarsi con il cagliaritano, pedina fondamentale nell'Inter di Inzaghi, e con il contratto che lo lega al club fino al 2026. I Blancos sarebbero disposti a soddisfarre le richieste del club nerazzurro, arrivando a sborsare ben 80 milioni per il centrocampista campione d'Italia con l'Inter e d'Europa con la Nazionale di Roberto Mancini. Di fronte a un'offerta del genere, i nerazzurri non si opporrebbero ad un'eventuale decisione di Barella di volare in Spagna.