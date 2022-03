Fichajes: "L'Inter è sulle tracce di Dani Ceballos"

Dani Ceballos, centrocampista di proprietà del Real Madrid ma che vorrebbe lasciare in estate in quanto è ormai ai margini del progetto di Carlo Ancelotti, sarebbe uno dei grandi obiettivi della prossima sessione di calciomercato dell'Inter, secondo Fichajes.net. I nerazzurri vorrebbero rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione e Marotta avrebbe individuato nel centrocampista in uscita dalle merengue il profilo ideale.