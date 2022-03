Inter, tutto su Skriniar per il poker di rinnovi

MILANO - A giorni arriverà per l'Inter l'atteso rinnovo di Marcelo Brozovic: i nerazzurri avranno così blindato un altro giocatore di punta. Dopo aver prolungato, a partire dalla scorsa stagione, con Bastoni e Barella, a quel punto resterebbe solo un big da blindare: Milan Skriniar, il cui nuovo accordo può arrivare prima dell'estate per calare il poker di rinnovi nerazzurri, che rappresentano anche quattro giocatori su cui costruire l'Inter del futuro. Il contratto di Skriniar scade nel 2023. Nel 2019 lo slovacco si accordò per quattro stagioni, passandro da 1.7 a 3.5 milioni. Ora Skriniar ha superato le 200 presenze, l'Inter non vuole perdere un giocatore ammirato da tutta Europa che desidera indossare ancora a lungo la maglia nerazzurra. E per molti sarà proprio lui, più di Barella, a indossare la fascia di capitano nel dopo Handanovic. L'idea della dirigenza è un nuovo accordo fino al 2026, alzando l’ingaggio ad almeno 4.5 milioni, con stipendio che, come per Barella, si alzerà fino a 6, compresi i bonus. Oltre a questo poker di rinnovi, la stagione ne ha registrati anche altri, come quello di Lautaro Martinez: per lui non è da escludere che possano arrivare offerte importanti che la dirigenza, quantomeno, valuterà. Sistemati ormai i conti, potrà comunque servier qualche cessione per finanziare il mercato: l'argentino ha detto più volte di voler restare a lungo, l'Inter lo considera una pedina fondamentale, ma una proposta da 80 milioni o più costringerebbe tutti a prenderla in considerazione.