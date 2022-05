Zhang: "Inter avanti con Inzaghi. Lotteremo per vincere tutto"

MILANO - Conclusa la stagione con la bacheca arricchita da Coppa Italia e Supercoppa Italiana ma con la grande amarezza per lo scudetto sfuggito al fotofinish, il presidente dell'Inter, Steven Zhang, traccia un bilancio sull'annata del club nerazzurro: "È stata una stagione bellissima nella quale abbiamo aggiunto due trofei alla nostra bacheca e siamo andati avanti anche a livello internazionale in Champions League, qualificandoci agli ottavi di finale dopo tanto tempo", dichiara il numero uno interista ai canali ufficiali del club. L'amarezza per il tricolore passato sull'altra sponda del Naviglio è evidente ma Zhang sottolinea come l'Inter abbia "combattutto fino in fondo. Faccio ovviamente le congratulazioni al Milan". Lo scudetto rossonero è però uno stimolo in più per l'Inter che non perde tempo e si prepara per la nuova stagione, con il tricolore della seconda stella nel mirino: "Il nostro obiettivo principale è rimanere competitivi e lottare per i trofei più importanti, guardando sempre avanti e puntando al massimo. L’incontro di oggi ci è servito per pianificare la prossima stagione e per provare a fare ancora meglio della scorsa, puntando sempre al massimo. Abbiamo iniziato sei anni fa e finalmente l'anno scorso abbiamo vinto lo scudetto. Quest'anno abbiamo aggiunto altri due trofei: siamo sulla strada giusta", afferma Zhang.