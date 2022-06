Inter, Lukaku si può fare!

MILANO - Si lavora su Dybala, in casa Inter: importante sarà il futuro di Sanchez, col quale servirà trovare un accordo per l'addio per equilibrare economicamente la situazione. E l'Inter spera che Sanchez si presenti al tavolo con un'offerta, anche perché, se Dybala ha i nerazzurri in cima alle preferenze, non va sottovalutata la corte dell'Atletico Madrid e chiaramente non si può attendere ad oltranza per chiudere con la Joya. E poi c'è un altro fronte: Lukaku sta cercando in tutti i modi di liberarsi dal Chelsea, ottenendo una prima apertura sulla possibilità di un prestito. Del resto la conferma di Tuchel potrebbe aiutare in questo senso, con Lukaku che potrebbe rilanciarsi altrove. Certo è che il Chelsea, che ha versato all'Inter 115 milioni, potrebbe proporre un prestito molto oneroso: Lukaku da parte sua si è comunque detto disposto a ridursi l'ingaggio circa del 40 o 50% per rientrare nei parametri nerazzurri.