Bastoni, l'agente lo blinda all'Inter: "È felice, rimane qui"

MILANO - Alessandro Bastoni non si muove dall'Inter. Lo garantisce il suo agente, Tullio Tinti, all'uscita dalla sede nerazzurra, dove ha incontrato i dirigenti del club per parlare anche dei suoi assistiti: "L'incontro è andato bene - le parole di Tinti ai giornalisti presenti - abbiamo parlato di un sacco di cose, anche di giovani. Ranocchia può rimanere? Certo che ci sono possibilità che rimanga, ha il contratto fino al 30 giugno. Il futuro di Bastoni? Rimane sicuramente all'Inter, è felice di giocare per i nerazzurri. Io li rispetto i contratti, poi, se mi chiamano, vedremo". Bastoni, attualmente impegnato con la nazionale di Mancini, ha un contratto con l'Inter fino al 30 giugno 2024. Il difensore nerazzurro piace al Tottenham di Antonio Conte, che l'ha allenato già proprio all'Inter, e al Manchester United.