Milenkovic-Inter, avanti tutta!

MILANO - L'Inter è interessato a Milenkovic della Fiorentina e per questo ha aperto un importante tavolo con i toscani. I nerazzurri sono attratti dal fatto che il serbo abbia un contratto in scadenza nel giugno 2023, il che consiglia la Fiorentina a trattare per non rischiare di perderlo a zero. La soluzione permetterebbe a Inzaghi di avere comunque un degno sostituto di Skriniar e, contestualmente, di non perdere Bastoni , fondamentale per la costruzione dal basso della sua Inter. In difesa come De Vrij, anche Dumfries può andare in Premier: difficile che l’Inter possa rimpiazzare l’olandese con Bellanova (in arrivo dal Cagliari) ma - pure in questo caso - piace un uomo che tanto bene ha fatto a Firenze: si tratta di Alvaro Odriozola, tornato per fine prestito al Real Madrid. Gli spagnoli valutano il cartellino 20 milioni ma, i 4 milioni di ingaggio tengono lontane molte possibili pretendenti. Piace pure Davide Zappacosta dell'Atalanta, ma la trattativa appare assai complicata.