Olé: "Vidal vuole lasciare l'Inter per andare al Boca Juniors"

Una confessione a una persona di fiducia che spingerebbe Vidal al Boca Juniors. La riporta Olé, sarebbe questa la frase: "Il Boca mi piacerebbe, ma tutto dipende da Fernando". Il Fernando a cui l'interista fa riferimento è Fernando Felicevich, suo procuratore, che in questi giorni si sta muovendo per trovare una nuova squadra al cileno. Tanto si sa che l'Inter vuole darlo via (con buonuscita) per allegerire il monte ingaggi della rosa, nonostante il contratto di King Arturo scada nel 2023.