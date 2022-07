Vidal, la spunta il Flamengo

MILANO. Galeotto fu un like alla pagina “Planeta do Flamengo” con la notizia “The king is coming”. Arturo Vidal è pronto a svernare in Brasile. Un sorpasso in piena regola al Boca Juniors che aveva scomodato pure Juan Roman Riquelme, un semi-dio a quelle latitudini, per convincerlo. Oltre all’endorsement dell’indimenticato ex, il Boca aveva messo sul piatto un contratto di un anno e mezzo (più un altro anno e mezzo), ma alla fine Vidal ha scelto di giocare nel Brasileirão, torneo più ricco rispetto al campionato argentino. Un flirt che ha origini lontane: nel bel mezzo della stagione, all’Inter non avevano per nulla gradito il fatto che Vidal si fosse fotografato con una maglia del Flamengo. Ora invece quanto sta accadendo può essere un assist importante da sfruttare perché risulta difficile che il cileno possa pretendere i 4 milioni necessari per sciogliere l’opzione che prevede il prolungamento del contratto con l’Inter per tutto il 2022-23. Difficile però che non si arrivi a un incentivo all’esodo, considerando che se Vidal dovesse rimanere l’Inter sarebbe costretta a garantirgli 9.5 milioni, un’enormità per il monte ingaggi considerato che Steven Zhang, al contrario, ha chiesto che il totale dei costi venissero abbattuti del 15%. La novità più succulenta di giornata è data dal fatto che il club Rubro-Negro abbia preso informazioni anche su Alexis Sanchez con l’obiettivo di ricomporre la coppia in Brasile. Il Niño Maravilla sogna sempre un ritorno al Barcellona, che però ha altri piani, tanto che finora ha rifiutato tutte le offerte. Per il suo addio servirebbe una trattativa vera e propria, considerato che non ci sono clausole di uscita nei patti presi a suo tempo con l’Inter. Quasi superfluo sottolineare che pure Sanchez dovrà lasciare libero il suo armadietto ad Appiano per la politica che prevede un taglio al monte ingaggi.