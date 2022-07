Marotta: "Dybala all'Inter era un'opportunità, ma siamo a posto"

MILANO - Al momento l'ipotesi di vedere Dybala all'Inter si fa più complicata. È quanto si intuisce dalle parole dell'ad nerazzurro Marotta , che nella conferenza stampa per l'inizio della stagione parla di mercato e non solo, soffermandosi anche sull'ex Juve. "Dybala fa parte del gruppo dei giocatori svincolati ed è la prima volta che così tanti giocatori sono svincolati. È la dimostrazione di un calcio che si sta trasformando, in cui bisogna avere coraggio di agire. Dybala rappresenta, rappresentava una opportunità, ma siamo a posto nel settore offensivo . Rimane rispetto verso un giocatore con cui mi lega un particolare affetto", ha spiegato il dirigente interista.

Marotta: "La squadra è già competitiva così"

"L'asticella deve essere molto alta, non bisogna aver paura di perdere ma il coraggio di vincere. Anche quest'anno ci presentiamo con l'obiettivo di vincere perché abbiamo dimostrato di essere competitivi. Non dobbiamo farci spaventare da una parola quasi abusata e cioè sostenibilità finanziaria, è necessaria per dare continuità al club ma non vuol dire non essere competitivo. Volevamo dare al mister una squadra competitiva e abbiamo già mantenuto questa promessa. Abbiamo fatto un mercato creativo anche, ma allestendo una squadra già competitiva da adesso", ha aggiunto Marotta.

Marotta: "Rinnovo Inzaghi la novità più grande"

"Inzaghi? La novità più grossa e importante è il rinnovo del nostro allenatore. Ha dato ampia soddisfazione alla società, alla proprietà e ai tifosi. Era fisiologico il rinnovo. Ha dimostrato nei fatti di essere all'altezza di una società come l'Inter", ha sottolineato Marotta.