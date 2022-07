Bremer, incontro Inter-Torino

MILANO - Obiettivo chiaro in casa Inter: prelevare Bremer dal Torino e cedere solamente uno dei titolari della difesa. E proprio tra il brasiliano e i nerazzurri sono emersi alcuni dettagli che è bene evidenziare. Innanzitutto fra i due club c’è già stato un incontro per approfondire l’argomento Bremer. L’Inter ha da mesi un’intesa col centrale granata, la novità è che le parti hanno iniziato a discutere, anche perché l’Inter vuole evitare aste e l'inserimento di concorrenti (vedi la Juventus). Il Torino vuole almeno 40 milioni, l’Inter, forte del sì del giocatore e della clausola che gli permetterebbe di andare via a gennaio per 15 milioni, confida di chiudere intorno ai 30. Marotta e Ausilio hanno proposto a Cairo un prestito oneroso con obbligo di riscatto e attendono una risposta. Al momento non sono previste contropartite nell’affare. L’Inter vuole accelerare e non aspetta dunque la cessione di un centrale, anche se, da quanto filtrato ieri, non partiranno sia Skriniar che De Vrij. L’Inter, infatti, intende rimpiazzare l’eventuale partente con Bremer e poi cercare un quarto centrale di livello - Milenkovic in primis, ma occhio ad Akanji - per completare la batteria delle alternative con D’Ambrosio e Dimarco.