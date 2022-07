Dybala: Inter, sbrigati. Serve uno scatto di Marotta

MILANO - A Milano, sponda nerazzurra, tutti invocano Paulo Dybala a gran voce. Anche giovedì sera i tifosi dell'Inter lo hanno fatto alla presenza di Marotta, così come lo hanno fatto gli ex giocatori come Materazzi. Non sono i soli però, perchè anche quelli di Roma e Napoli sognano di vederlo con le rispettive squadre. Il gioiello ancora libero in questa incredibile estate 2022, il giocatore che tutti corteggiano, ma che nessuno ha ancora ingaggiato. L’Inter è stata la prima a muoversi e a inizio giugno sembrava tutto fatto. L’entourage di Dybala, però, prese tempo, non disse subito sì all’offerta da 7 milioni complessivi e l’Inter ha poi riportato a Milano un certo... Lukaku. Marotta, che stima Dybala e che ha lavorato al suo ingaggio da inizio anno, non ha ancora chiuso la porta alla Joya, ma da una decina di giorni i contatti con i suoi agenti si sono interrotti. Non perché l’Inter non sia più interessata, ma perché oggi l’Inter non può prenderlo avendo il reparto offensivo completo. Lukaku, Lautaro Martinez, Dzeko e Correa, più Sanchez e volendo Pinamonti. Il secondo probabilmente la prossima settimana andrà via - l’Atalanta ha piazzato lo scatto decisivo - ma l’ostacolo per l’operazione Dybala rimane Sanchez. Quindi, non resta che aspettare e vedere come andrà, a patto che Napoli e Roma, non diano l'accellerata giusta, "rubando" così Dybala ai nerazzurri.