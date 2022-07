Inter, pugno duro con Sanchez: niente amichevoli

MILANO - Anche le amichevoli possono dare segnali di mercato: per quanto i dubbi siano a zero sull'intenzione di separarsi da Sanchez, a scanso di equivoci l'Inter e Inzaghi hanno scelto di non portare il cileno a Ferrara, a conferma che il giocatore non rientra nei programmi. Non solo, ma anche una mossa per cercare di forzare la mano in direzione cessione. Sanchez in effetti per ora storce il naso a destinazioni troppo lontane: cerca infatti una sistemazione europea, probabilmente in un top club. Un problema è l'ingaggio (7 milioni per la prossima stagione) e l'Inter vorrebbe rescindere con buonuscita da 4 milioni, così come fatto con Vidal. Ma se quest'ultimo aveva nel contratto una cifra stabilita, questo non è il caso di Sanchez che vuole prima capire dove andrà e quanto prenderà, per poi avere dall'Inter la somma mancante per arrivare a 7 milioni. Ma se l'Inter avesse fretta, potrebbe alzare a 5 la buonuscita. E la fretta potrebbe derivare dall'esigenza di far spazio a Dybala. Inoltre, da domani, i nerazzurri attendono il rilancio del Psg per Skriniar. Si punta ad almeno 65 milioni per raggiungere, coi bonus quota 70.