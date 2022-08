L'Inter cerca l'occasione: Akanji, Caleta-Car e Omeragic

MILANO - Skriniar e Dumfries ieri hanno giocato l'ultimo test alla Pinetina propedeutico all'esordio dell'Inter a Lecce, dove entrambi saranno titolari. Inzaghi non vuole per nessuna ragione perderli e aspetta un rinforzo, con Marotta e Ausilio che probabilmente aspetteranno la seconda metà di agosto per trovare un'occasione low cost. Di certo se oggi l’Inter dovesse scegliere, sacrificherebbe Dumfries, anche se poi andrebbe sostituito e non sarebbe semplice ( Singo , Castagne , Lazzari e Odriozola i possibili candidati). Il Psg potrebbe tornare alla carica per Skriniar anche se è un mese che non si fa sentire, ma è altrettanto vero che il mercato è ancora lungo e tutto può succedere. Se invece dovesse arrivare l’offerta non rifiutabile per Skriniar, l’Inter si troverebbe nelle difficile situazione di dover prendere non solo un centrale alternativo, ma anche un nuovo titolare. Prospettiva che Marotta e Ausilio, comunque, confidano di non dover affrontare. Quindi caccia all’occasione low-cost. Il giocatore preferito per completare il reparto arretrato è il nazionale svizzero Akanji del Borussia Dortmund (in scadenza nel 2023), che chiede ancora 15-20 milioni. Cifra impossibile per l'Inter, ma la speranza è che a fine agosto i tedeschi abbassino le pretese. Come magari l'Olympique Marsiglia per il nazionale croato Caleta-Car, 25 anni, pure lui in scadenza nel 2023 e valutato 10 milioni. E' un nome da tenere monitorato così come un altro giocatore in scadenza fra dodici mesi, il 20enne svizzero Omeragic dello Zurigo (8 milioni), recentemente ripresosi da un infortunio al menisco. Sulla sfondo rimane invece Acerbi, ma il laziale non convince la dirigenza nerazzurra.