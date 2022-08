Inter, Gosens al passo d’addio: il Leverkusen fa sul serio

MILANO - Robin Gosens vicino all’addio. Proprio mentre il mercato si avvicina all’ultimo atto, in casa interista si scalda in uscita il nome di Gosens. La pretendente, serissima, è il Bayer Leverkusen. Il club tedesco ha mandato uno dei dirigenti a Milano (Devin Ozek, ieri in tribuna a San Siro) proprio con l’obiettivo di strappare l’esterno ai nerazzurri. L’operazione potrebbe essere imbastita partendo da un prestito oneroso di un paio di milioni. Il nodo, semmai, è poi la formula con la quale proseguire: l’Inter non è interessata a una clausola di diritto di riscatto. Se invece i tedeschi accettassero un obbligo di riscatto a 28 milioni (cifra che permetterebbe all’Inter di arrivare ai 60 milioni fissati come obiettivo di ricavi dalle cessioni), allora il discorso sarebbe diverso. Il Bayer pare sia disposto ad accontentare i nerazzurri, con qualche condizione, per esempio quella di poter svolgere delle visite mediche molto approfondite sull’esterno. I dialoghi sono però avviati e proseguono spediti. L’Inter, del resto, ha necessità di fare cassa. I piani di Nanchino prevedevano degli utili molto più corposi rispetto a quelli che la dirigenza interista è riuscita finora a ottenere con le cessioni di Pinamonti e Casadei. Gosens, dal canto suo, non è mai riuscito a essere quello visto all’Atalanta. Sicuramente l’infortunio alla coscia occorsogli a settembre di un anno fa (con ricaduta a novembre) non ha facilitato il suo inserimento. Gosens non si è mai imposto - e pure ieri sera, anche per le trattative in corso, Inzaghi gli ha preferito Darmian. Il calciatore avrebbe già trovato un accordo col Leverkusen per un quadriennale più opzione per una quinta stagione che scatterebbe al raggiungimento di un certo numero di presenze.