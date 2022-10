Inter, Lautaro da Mondiale e il fiuuu social di Messi

MILANO - “Cuore, personalità, umiltà”, ha scritto sul proprio profilo instagram Lautaro Martinez linkando la foto del suo gol al Camp Nou. Tra i primi a mettere un “Mi piace” è stato Leo Messi. A Barcellona capiranno: non è uno sberleffo alla sua ex squadra (dove potrebbe tornare a fine stagione da figliol prodigo), ma un “fiuuu”, per dirla alla Max Allegri, dopo aver visto cadere sul campo Paulo Dybala e Angel Di Maria, due totem della Selección, proprio alle porte del suo ultimo Mondiale. La Pulga vuole intensamente che sia il suo Mondiale dopo che in Brasile nel 2014 ha visto alzare la Coppa in finale dalla Germania. Per reggere il paragone con Maradona, Messi deve vincere in Qatar e l’Argentina al competo può riuscirci, come dimostrato nell’ultima vittoriosa campagna in Copa America in cui l’Albiceleste ha sconfitto il Brasile in finale al Maracanã.