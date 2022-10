Rinnovi? Non solo Skriniar. C’è un’Inter in scadenza, Marotta e Ausilio al lavoro

MILANO - Simone Inzaghi ha ancora ben presente il ricordo dell’inizio stentato di stagione avuto da Milan Skriniar e Stefan De Vrij, i due centrali che sono rimasti appesi al mercato per un’estate intera: Skriniar fino all’ultimo è stato il primo obiettivo del Psg, mentre De Vrij - dopo aver “schivato” l’arrivo di Bremer, destinato a prendere il suo posto al centro della difesa - è rimasto in attesa di una proposta di rinnovo che non è arrivata. Nelle ultime settimane, l’andazzo è cambiato, anche se - almeno lontano da San Siro - l’Inter continua a essere un colabrodo: «Lunedì abbiamo visto e rivisto il terzo gol della Fiorentina: una squadra come l’Inter, per giunta all’ultimo minuto, non può prendere una rete così», ha sottolineato Inzaghi, mostrando come l’argomento sia un nervo scoperto per lui e lo staff: «Perché una squadra come la nostra, con i difensori e la fase di non possesso che ha, non può subire tutti quei gol. Anche perché l’anno scorso non c’era questa differenza tra il trend a San Siro e quello in trasferta».