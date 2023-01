Skriniar, che schiaffo all'Inter! Annuncia il Psg tramite la federazione per andare via subito

Milan Skriniar ha firmato con il Paris Saint Germain. A confermarlo è stato lo stesso difensore ancora tesserato con l'Inter, che tramite la federazione slovacca ha dichiarato: "Se ho firmato con il Psg? Sì, è vero ma non posso dire di più al momento. Sto aspettando un accordo tra i club". Dunque, è ancora da capire se Skriniar vestirà la maglia dei francesi già a partire da questa stagione, considerando i pochi giorni che mancano alla chiusura del mercato invernale, o se dovrà aspettare la sessione estiva per lasciare definitivamente Milano. Dopo l'annuncio del suo agente durante Inter-Empoli, ecco quindi un'altra dichiarazione che non farà contento il club nerazzurro.