Inter, scatto Baldanzi per accendere la luce. E Retegui...

MILANO - Alla corsa per Tommaso Baldanzi si è iscritta pure l’Inter. È in buona compagnia (lo stesso d’altronde vale per Mateo Retegui), però ha validi motivi per sperare di vincere la volata. Ieri il talento dell’Empoli nell’Under 21 azzurra ha giocato come seconda punta nel 3-5-2, là dove servirebbe proprio alla causa nerazzurra. Il difetto più importante che ha mostrato l’attacco in stagione è l’assenza di un giocatore in grado di saltare l’uomo nonché l’assenza di fantasia, qualità che Baldanzi può offrire in quantità; il tutto senza dimenticare quanto sarebbe utile avere nel mazzo un attaccante in grado di giocare sulla trequarti, per rendere strutturale la variazione sul tema del 3-4- 1-2, soltanto abbozzata in modo estemporaneo da Simone Inzaghi anche per l’assenza di interpreti idonei a farlo.

Baldanzi, profilo giusto per l'Inter Baldanzi è giovane e italiano - come piace a Beppe Marotta - e in più è legato da un sottile filo con Kristjan Asllani, il talento acquistato un’estate fa dall’Empoli: entrambi, caso vuole, hanno segnato all’Inter a San Siro. Il primo il 6 maggio 2022 (la rete del momentaneo 0-2, il match sarebbe poi finito 4-2 per i nerazzurri); Baldanzi invece il 23 gennaio ha griffato il golpe dei toscani al Meazza (0-1). Con il presidente Corsi poi i rapporti sono ottimi, come dimostrano, oltre alla trattativa per Asllani, pure i prestiti di Pinamonti e Satriano. Questi può essere una carta importante per ammortizzare il costo di Baldanzi, assistito da Federico Pastorello a cui Piero Ausilio ha affidato la pratica legata al riscatto di Acerbi con la Lazio e con cui sta discutendo del rinnovo di De Vrij. Il tutto senza dimenticare come per l’Inter sarebbe sostenibile ripetere in fotocopia, a livello di “impalcatura” dell’affare, l’operazione che ha portato Asllani a Milano (4 milioni per il prestito, 10 di obbligo di riscatto e 2 di bonus). In organico Baldanzi prenderebbe il posto di Correa, destinato alla cessione a prescindere da quanto accadrà a Inzaghi.

Inter, Baccin al Maradona per Retegui Diverso il peso specifico in rosa potrebbe averlo l’ingaggio di Mateo Retegui, giovedì osservato in maglia azzurra al “Maradona” da Dario Baccin, braccio destro di Ausilio. Anche in questo caso l’Inter, con il club che detiene il cartellino (il Tigre che lo riscatterà dal Boca Juniors per 2.5 milioni con l’obbligo di concedere al club Xeneize il 50% della rivendita), ha un jolly da schierare, ovvero Facundo Colidio. Però Retegui - che in nerazzurro dovrebbe giocarsi il posto con Lautaro Martinez, fatto per nulla secondario... - in questo momento sembra avere altre priorità.

