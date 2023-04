Bastoni a zero, Tinti avverte l'Inter: Contratti si fanno in due

Il futuro di Alessandro Bastoni continua ad essere incerto. Il difensore di Inzaghi è legato all' Inter da un contratto fisso da 2.8 milioni netti per annata, che con diversi bonus possono arrivare a 4, in scadenza nel 2024. I discorsi per il rinnovo sono iniziati già da qualche mese, ma la proposta del club nerazzurro è ancora lontana dalle richieste del giocatore, che in caso di mancato accordo lascerebbe dunque il suo attuale club a zero. Ovviamente, la situazione è costantemente monitorata da diversi top club tra cui rientra anche la Juventus , con la nuova dirigenza che ha preso informazioni sul difensore .

Tinti: "Rinnovo Bastoni? I contratti si fanno in due"

Sul rinnovo del contratto di Bastoni si è espresso il suo agente, Tullio Tinti, durante un intervento a TMW Radio: "Non ho mai portato un giocatore a parametro zero ma me l'hanno portato i club. Chiaramente i contratti bisogna farli in due, quando un calciatore legittimamente può dire a un anno dalla scadenza di aspettare viene pubblicizzato, quando un club ha un giocatore in scadenza è tutto normale". Tinti ha poi chiuso: "A volte un giocatore non firma perché ha aspettato troppo, oppure magari il club non aveva interesse a fare il contratto. Quando le persone si comportano in maniera corretta il problema non credo sussista".