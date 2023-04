Inter, Bastoni aspetta il rinnovo ma la Juventus si informa già!

MILANO - Alessandro Bastoni vuole restare all’Inter. La società nerazzurra punta a mantenere in rosa il difensore di Casalmaggiore. Ma senza rinnovo nei prossimi mesi, sarà molto probabilmente addio. Il contratto del calciatore – che oggi percepisce un fisso da 2.8 milioni netti per annata, con la possibilità di toccare quota 4 milioni grazie a svariati bonus – scade infatti nel 2024. Ad oggi non c’è l’accordo per il prolungamento, anzi, le parti sono piuttosto distanti: motivo per cui se non venisse trovata presto l’intesa - per evitare di perdere successivamente il giocatore a costo zero, vedi Skriniar – Bastoni verrà sacrificato sul mercato e ceduto al miglior offerente (con Umtiti del Lecce candidato a sostituire il calciatore in casa nerazzurra).