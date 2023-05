Inter, l'erede di Skriniar dall'Inghilterra? L'indiscrezione di mercato

A rilanciare l'indiscrezione dall'Inghilterra è l'autorevole Daily Mail . Adarabioyo è stato tra i protagonisti del ritorno in Premier League dei Cottagers nella stagione 2021/2022. Nell'annata in corso ha totalizzato 24 presenze e realizzato 1 gol tra campionato ed FA Cup .

Inter, chi è Adarabioyo

Vetisei anni il prossimo 24 settembre, un metro e novantesei centimetri d'altezza, il difensore centrale inglese non ha ancora esordito in nazionale maggiore ma ha militanto in tutte le nazionali giovani dall'Under 16 all'Under 19.