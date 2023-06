Inter, c’è Carlos Augusto con Lukebakio: contatti col Monza

Cambio di passo. Il saltare l’uomo. L’estrarre la giocata dal nulla. L’Inter ha messo gli occhi su Dodi Lukebakio, talentuoso attaccante di 26 anni dell’Hertha Berlino che in questa stagione ha collezionato 32 presenze, mettendo a referto 11 reti e 4 assist. Compagno di Lukaku in nazionale, il belga, abile anche e soprattutto quando deve agire sull’esterno, nonostante l’annata infelice della sua squadra che ha chiuso all’ultimo posto in campionato retrocedendo in Zweite Liga, si è messo in mostra in più di un’occasione. Prelevato dalla società della capitale tedesca per 20 milioni dal Watford, Lukebakio non era riuscito a sfondare in Inghilterra, ma con la maglia del Fortuna Dusseldorf, club dove era finito in prestito, tutti se lo ricordano eccome. Con Dodi capace, nel novembre del 2018, di rifilare una storica tripletta al Bayern Monaco.