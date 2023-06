Thuram, l'Inter nel destino: il siparietto con lo steward nel 2020

Thuram all'Inter, Milan beffato in volata a San Siro nel destino

L'attaccante, in procinto di accasarsi all'Inter che ha beffato il Milan in volata, si era infatti presentarsi a San Siro, lo stadio dove qualche ora più tardi avrebbe dovuto giocare in Champions League contro i nerazzurri, non venendo riconosciuto dallo steward all’ingresso dello stadio. L'attaccante, figlio di Lilian, ex difensore tra le altre di Parma e Juventus, si era sentito dire dall'impeccabile addetto al filtraggio in entrata: "Può mostrarmi un documento d'identità?".