L’Inter saluta Skriniar, ufficiale l’addio: “Protagonista straordinario”

L'Inter e Skriniar si dicono uffcialmente addio. Il difensore aveva già deciso da tempo di non rinnovare il contratto con i nerazzurri, che è scaduto oggi 30 giugno 2023. La società lo ha ringraziato e lo ha salutato con una nota pubblicata sui propri canali. Tra i nomi per sostituirlo in cima alla lista c'è quello di Azpilicueta.