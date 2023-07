Brozovic, l'Inter accetta l'offerta Al Nassr e sblocca il mercato

PARIGI (Francia) - Dopo una lunga trattativa, tra avvicinamenti e ripensamenti, l'Inter ha accettato l'offerta dell'Al Nassr per la cessione di Marcelo Brozovic , che si dovrebbe aggirare intorno ai 18 milioni di euro. Anche il centrocampista croato, in un primo momento titubante, in attesa di una mossa da qualche top team europeo, su tutti il Barcellona, ha rotto gli indugi e raggiungerà Cristiano Ronaldo nel club di Riad .

Brozovic-Al Nassr, manca solo l'ufficialità

Già nel pomeriggio di oggi si era diffusa la notizia di un'improvvisa accelerata nella trattativa, con Brozovic avvistato al Shangri-La Hotel di Parigi per incontrare i dirigenti della società araba. La trattativa può considerarsi conclusa, in attesa dell'ufficialità, attesa comunque a stretto giro di posta. Prosegue dunque la clamorosa campagna di rafforzamento di tutte le squadre della Saudi Pro League che, a poco a poco, stanno 'strappando' all'Europa molti dei migliori calciatori in circolazione. Per l'Inter, invece, soldi freschi necessari per impostare i prossimi acquisti dopo quello di Thuram jr.

