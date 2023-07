Mercato Inter, gli aggiornamenti: Brozovic, Frattesi e Azpilicueta

Un’altra giornata sull’ottovolante della follia nella trattativa fra Inter , Al-Nassr e Brozovic . Anche ieri si sono vissute dieci ore di grande tensione quando tutto sembrava ormai definito, poi saltato, quindi di nuovo riaperto. Questa volta il “no” all’operazione è arrivato dall’Inter che in mattinata si è vista recapitare una nuova offerta al ribasso dell’Al-Nassr: dai 23 milioni accordati lunedì, a 13 più 2 di bonus. Offerta ritenuta inaccettabile dalla dirigenza nerazzurra che ha così stoppato tutto, comprese le visite mediche che Brozovic avrebbe dovuto svolgere in Croazia; tant’è che il giocatore - come testimoniato sui social - è andato al mare. Il motivo della proposta al ribasso dell’Al-Nassr? Ufficialmente un blocco da parte della Saudi League all’operazione per motivi economici visto che nella giornata di giovedì il club arabo, per avere il sì di Brozovic, aveva messo sul tavolo un triennale da 100 milioni.

Brozovic, la trattativa e le reazioni

Chiaramente questo atteggiamento non è stato ben visto dall’Inter - per altro pare che pure Brozovic abbia chiesto una buonuscita in virtù degli anni di contratto rimanenti a Milano - e dall’ad Marotta che aveva ormai dato per assodata l’uscita del croato per potersi lanciare già ieri sera a Rimini, a margine dell’evento che ha aperto il Calciomercato estivo 2023, in un nuovo assalto su Frattesi. Invece durante la cena con l'ad del Sassuolo Carnevali, Marotta ha ricevuto una nuova proposta dell’Al-Nassr, disponibile ad alzare l’offerta intorno ai 18 milioni più bonus. Le trattative sono andate avanti nella notte, l’Inter vorrebbe rimane sulla cifra pattuita, ma potrebbe dire sì per chiudere definitivamente il tutto e muoversi così in entrata.