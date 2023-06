Calciomercato Inter, da Brozovic a Frattesi: Marotta dice tutto

RIMINI - Tra poche ore si aprirà ufficialmente la sessione estiva di calciomercato . Il 1° luglio, infatti, il via alle operazioni in entrata e uscita. Sono ore calde, i telefoni squillano incessantemente per chiudere colpi low cost o cessioni milionarie.

Tra i tanti ospiti al talk "Colpi da maestro", organizzato al Grand Hotel di Rimini, anche l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta. I nerazzurri, ufficializzato l'attaccante francese Marcus Thuram, figlio dell'ex difensore della Juventus Lilian, sono a lavoro per la cessione di Brozovic, la cui trattativa per il trasferimento all'Al-Nassr dopo un primo stop sembra essere ripresa.

Inter, Marotta parla di mercato

A tal proposito l'ex dirigente bianconero rivela: "È arrivata questa richiesta, ma, come sempre nel calcio, decide sempre il calciatore". A proposito della crescita del nostro calcio commenta: "Il calcio italiano è un prodotto di alta qualità e lo abbiamo visto con i risultati in questa stagione delle nostre formazioni in Europa. Se abbiamo portato tre squadre in finale vuol dire che abbiamo competenze forti". Mercato in uscita ma anche in entrata: "Frattesi all'Inter? Giovanni (Carnevali ndr) è bravo e abile. Sa destreggiarsi sul mercato. Non ha ancora ricevuto tutte le proposte e il prezzo continua a salire...".