Calciomercato Inter, Onana allo United paga Lukaku e pure Singo!

Pure ieri sono proseguiti i contatti tra il ds Piero Ausilio e David Harrison , suo omologo ai Red Devils. La prima offerta in arrivo dall’Inghilterra non dovrebbe allontanarsi dai 45 milioni più 5 di bonus, una decina in meno rispetto a quanto l’Inter valuta Onana. Visto il pressing di Erik ten Hag - che aveva avuto il camerunese all’ Ajax - e la volontà del camerunese nonché l’interesse nerazzurro nel trovare un accordo, risulta difficile che la trattativa possa naufragare. Il sacrificio del portiere servirà a finanziare tre colpi di mercato: il riscatto di Lukaku , un altro numero uno da mettere tra i pali e, qui sta la novità di giornata, l’esterno destro. Obiettivo primario è riuscire ad avere le risorse per formulare un’offerta al Chelsea per il belga. L’ Inter è intenzionata a proporre ai Blues un prestito oneroso (da 10 milioni, questi finanziati da Onana ) con obbligo di riscatto a 30 per una cifra complessiva di 40 milioni, unica strada ritenuta percorribile dopo il no al prestito-bis da parte degli inglesi. Il belga frigge perché è fermamente intenzionato a presentarsi sin dal primo giorno di lavoro e ha già fatto sapere, pur di legarsi ancora ai nerazzurri, di essere disposto a guadagnare 8,5 milioni, il 40% in meno rispetto ai 15 (12 più 3 di bonus) che prende a Londra.

Inter, questione portiere: si pensa ad un giovane

Parallelamente a quello legato a Lukaku, l’Inter ha aperto da un po’ il file riguardande il portiere. L’orientamento è quello di prendere un giovane e di mettergli al fianco - come chiocchia - Samir Handanovic (che, non a caso il 30 giugno, non è stato congedato dal club). La volata se la giocano in tre: il preferito, anche su consiglio di De Zerbi per la capacità di giocare con i piedi, è Anatolij Trubin che lo Shakhtar Donetsk deve vendere per non perderlo a zero nel 2024. Gli ucraini sparano altissimo (40 milioni) per incassarne la metà: fa parte del gioco delle parti. Alternativa è Giorgi Mamardashvili, per cui il Valencia però spara molto più dei 25 milioni preventivati. In Italia il preferito è Marco Carnesecchi (con l’Atalanta i nerazzurri parleranno pure di Demiral).

Inter, c'è Singo per Inzaghi

In un mercato costruito con il principio della sostenibilità e dei vasi comunicanti, l’Inter deve mettere mano pure alla corsia destra, dove ha salutato Bellanova. L’ultima tranche del tesoretto Onana può essere spesa per regalare a Simone Inzaghi un’altra freccia da alternare a Dumfries. L’identikit è quello di Wilfred Singo, che il Torino ha messo sul mercato anche per monetizzare dal cartellino in scadenza nel 2024 (il Milan si è defi lato dopo aver bloccato Fresneda). Urbano Cairo valuta il giocatore 15 milioni, ma 10- 12 più bonus possono bastare per la fumata bianca: Inzaghi avrebbe un esterno più esperto rispetto a Bellanova: Singo infatti, a solo 22 anni, ha già giocato 98 partite in Serie A.