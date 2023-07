"Demiral, l'Inter c'è: via dall'Atalanta al 101%": il futuro dell'ex Juve

Il futuro di Merih Demiral sarà sicuramente lontano dall'Atalanta con l’Inter che pensa al turco ex Juventus per rinforzare il reparto difensivo da mettere a disposizione di Simone Inzaghi. A confermare il tutto Furkan Yildirim, avvocato che fa parte dell’agenzia di Cenk Melih Yazici, procuratore del calciatore. “Demiral lascerà l’Atalanta al 101%! L’Inter è una possibilità concreta, le trattative non sono iniziate, ma siamo pronti a muoverci", queste le parole dell'entourage del difensore turco che aprono le porte al club nerazzurro per portare il proprio assistito lontano da Bergamo.