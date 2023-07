Calciomercato Inter, Colidio parte. Satriano e Fabbian per ora restano

Il Brest – dove l’attaccante classe 2001 si era distinto nella seconda parte della stagione 2021/22 – lo riaccoglierebbe a braccia aperte. Ma anche Lens, Lille e Montpellier hanno chiesto informazioni sul calciatore. A prescindere dalla formula del trasferimento, potrebbe anche essere un prestito secco, il club di Viale della Liberazione continua a credere nel ragazzo. Quindi, a meno di un’offerta irrinunciabile, l’Inter non rinuncerà al cartellino del giocatore.

Inter, Colidio tra Boca Juniors e Toluca

Sicura invece la partenza di Colidio. Dopo l’annata più che positiva col Tigre, l’argentino è ambito dal Boca Juniors (che ha offerto 4.6 milioni di euro ai nerazzurri più il 10% sulla futura rivendita), le società stanno parlando, se Facundo darà il suo ok si chiuderà, altrimenti attenzione a possibili inserimenti e rilanci di club messicani, su tutti il Toluca, dei rivali del River Plate (che hanno l’accordo col giocatore, ma non con l’Inter) e delle squadre della Mls.

Inter, gli altri gioiellini sul mercato

Un altro attaccante in uscita è Salcedo, sulla via di ritorno al Genoa, col Grifone che è interessato anche a Fabbian, come Bologna e Lecce (mentre la pista Salernitana si è raffreddata parecchio e sembra ormai da escludere). Ieri Michelangelo Minieri, l’agente del centrocampista, è stato in sede all’Inter confermando, dopo la riunione con i dirigenti nerazzurri, come il suo assistito possa presto rinnovare il contratto in scadenza nel 2026. L’ex Reggina dovrebbe iniziare il ritiro con la prima squadra – dove verrà valutato da Inzaghi – e poi verrà probabilmente girato in A, per giocare con continuità, “offerta alla Casadei” permettendo. Idea che potrebbe valere anche per Sebastiano Esposito, che però potrebbe anche essere ceduto a titolo definitivo qualora l’offerta di un possibile acquirente fosse ritenuta congrua. Discorso tutto sommato che potrebbe valere anche per Agoumè, sul taccuino di diverse squadre francesi e tedesche. Oristanio, dopo l’ultima annata da pollice in su col Volendam, in Olanda, era stato accostato alla Salernitana, ma ora il Cagliari è in pole per il calciatore. L’affare non è ancora concluso, le parti devono ancora trovare la quadra giusta, ma la strada sembra tracciata.