Inter, asse col Bayern: c'è Gravenberch assieme a Sommer

MILANO - Si attende solo il via libera fra oggi o domani, poi Onana raggiungerà il suo ex allenatore ten Hag e diventerà il nuovo portiere del Manchester United . Ieri, ovviamente, la vicenda Lukaku ha rallentato la chiusura della trattativa per Onabna, ma tutto è ormai apparecchiato.

L’Inter incasserà, se scatteranno tutti i bonus, compresi quelli più difficili, 55 milioni, una cifra che permetterà di muoversi sul mercato dove il club nerazzurro deve ora accelerare per completare l’organico di Inzaghi. Il primo tassello è già stato individuato e si tratta di Yann Sommer, 34enne portiere del Bayern Monaco e della nazionale svizzera. Sommer è andato al Bayern a gennaio per sostituire l'infortunato Neuer, ancora non del tutto pronto, ma il tecnico Tuchel ha a disposizione Nubel e potrebbe presto avere Mamardashvili del Valencia. Sommer, quindi sarà liberato, anche se l’Inter vorrebbe spendere qualcosa in meno rispetto alla clausola da 6 milioni. Lo svizzero ha già l’intesa con l'Inter e, almeno inizialmente, sarà lui il titolare. Inzaghi, che avrà una intera batteria di nuovi portieri, vuole infatti cominciare con una certezza fra i pali e Sommer, quasi 700 gare da professionista, è una garanzia.

Per Trubin avanti piano

Marotta, Ausilio e Baccin stanno poi lavorando ai fianchi dello Shakthar per trovare il prezzo giusto per Trubin. Il 21enne portiere ucraino ha il contratto in scadenza nel 2024 e per questo l’Inter non vorrebbe spendere più di 10-12 milioni più bonus; lo Shakthar parte però da oltre 30 milioni. La distanza è ampia e come si evince la trattativa non sarà rapida, per questo l’Inter vuole chiudere subito per Sommer, ovvero entro la partenza della squadra per la tournée in Giappone prevista per il 23 luglio. Se poi non sarà possibile arrivare a Trubin, l’Inter virerà su altri nomi - Audero della Sampdoria, per esempio -, cercando comunque di bloccare Trubin per il 2024.