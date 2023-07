Inter, Onana vale per sei: pronto il tesoretto per una grande squadra

Ma della vicenda Lukaku e dei clamorosi risvolti legati all'attaccante belga ne parliamo nella pagine dedicate alla Juventus. L'Inter però, in attesa di capire se "Big Rom" romperà il patto fatto con i nerazzurri, dovrà ovviamente guardarsi attorno. E' possibile che vada su profili pronti e nel vivo di questo mercato come Morata e Scamacca , nel mirino anche di Roma e Milan, oppure viri su giovani di talento come Balogun dell'Arsenal.

Le parti hanno ormai trovato l'intesa, gli inglesi arriveranno, con i bonus, a quota 55 milioni e l’Inter a quel punto potrà passare alla seconda fase del mercato, quella che le permetterà, grazie alla cessione con plusvalenza piena di Onana, di andare a prendere i giocatori per completare la rosa, dunque due portieri, un difensore, un vice- Dumfries , un sesto centrocampista e ovviamente un attaccante, soprattutto se non dovesse clamorosamente andare in porto l’affare Lukaku dopo che ieri Marotta e Ausilio - rimasti alla Pinetina con Inzaghi e Baccin fino all’ora di cena - hanno trovato l’accordo col Chelsea su una cifra complessiva di 40 milioni fra base fissa e bonus.

Inter, le trattative per il nuovo portiere

Detto della punta, chiaramente con l’uscita di Onana serviranno due portieri dopo che Di Gennaro ha preso il posto di Cordaz come terzo. Sommer (Bayern) e Trubin (Shakthar) sono gli obiettivi. Il club nerazzurro ha già gli ok dei giocatori - che sui social, in maniera diversa, stanno ammiccando (l’ucraino direttamente, lo svizzero ricevendo messaggi da ex e futuri compagni come Marcus Thuram) -; serve definire gli accordi con le due società. In discesa la questione col Bayern per Sommer, visto che con 6 milioni lo svizzero sarà liberato (anche se i nerazzurri vorrebbero spuntare uno sconto); più complicato trattare con lo Shakthar che per Trubin, nonostante un contratto in scadenza nel 2024, chiede oltre 30 milioni (con l’Inter che non vorrebbe superare quota 15, bonus compresi). In caso di strada in salita per Trubin - che l'Inter però cercherebbe di bloccare per l'estate 2024 -, attenzione sempre ad Audero, concorrenza permettendo.

Inter, gli altri innesti

L'Inter dovrà poi completare l'organico tappando i buchi aperti dai vari addii a parametro zero fra difesa e centrocampo. Servirà un centrale destro che rimpiazzi Skriniar e Demiral (Atalanta) resta un'opzione assai valida (più difficile arrivare a Chalobah del Chelsea). Si cercherà poi un vice-Dumfries dopo l'addio a Bellanova e Holm dello Spezia è un profilo che piace molto, ma anche assai conteso da diverse big italiane (Juventus su tutte) e inglesi (Brighton e West Ham). Infine, ma il giocatore giusto potrebbe spuntare fra le occasioni di fine mercato, un sesto centrocampista al posto di Gagliardini: il sogno è Samardzic (c'è il Napoli, ma è tornato sotto anche il Milan), mentre lo svincolato Pereyra, che non ha mai scaldato del tutto, sembra destinato a finire in Turchia.