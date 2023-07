Cuadrado e l'Inter, la rabbia dei tifosi e il gesto di distensione social

MILANO - In attesa del centravanti, l’ Inter si è regalata Juan Cuadrado . Un colpo inatteso che, come primo effetto collaterale, ieri sera ha fatto infiammare il web: il colombiano negli anni juventini è sempre stato tra i giocatori “meno amati” (eufemismo) dagli interisti che, infatti, hanno subito sfogato tutta la loro rabbia per una scelta, quella del club, destinata a essere divisiva.

Cuadrado - che in rosa prenderà il posto di Bellanova e formerà il binario di destra con Denzel Dumfries - è stato espressamente richiesto da Simone Inzaghi.

Cuadrado il vice Dumfries

All’allenatore serviva come il pane un esterno in grado di saltare l’uomo - Dumfries va sempre “dritto per dritto” per sfruttare la sua fisicità - che può essere decisivo anche nell’ultima mezzora. E questo, nonostante abbia già tagliato il traguardo dei 35 anni e il meglio lo abbia ampiamente dato, Cuadrado lo può comunque garantire. In giorni in cui si è assistito al sorpasso della Juventus su Lukaku non va comunque fatta confusione su due scenari di mercato completamente diversi.