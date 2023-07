Inter, i prestiti e i vincoli sul mercato: la differenza con la Juve

Tra Inter e Juventus, almeno per quanto riguarda il mercato italiano, corre una differenza sostanziale: i nerazzurri , non volendo la proprietà ricorrere a fideiussioni bancarie (non una novità: così accadeva già ai tempi di Erick Thohir), possono operare soltanto attraverso prestiti , al massimo con obbligo di riscatto.

Il mercato interno è infatti regolato dalla camera di compensazione dove il delta tra crediti e debiti deve essere coperto da fideiussione oppure da soldi.

Mercato Inter, la differenza con la Juve

L’unico sistema per ottenere dei crediti è vendere ad altri club italiani e l’Inter gli introiti derivanti dalla cessione di Pirola alla Salernitana li ha già utilizzati per riscattare Acerbi dalla Lazio. Il problema, per il club nerazzurro sorge quando punta a giocatori all’ultimo anno di contratto oppure si trova di fronte a una controparte che vuole monetizzare (vedi il Cagliari per Bellanova). La Juve, al contrario, è libera da legacci.