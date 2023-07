Cuadrado è atterrato a Milano: è iniziata l’avventura con l'Inter

MILANO - L'avventura di Juan Cuadrado all'Inter sta per iniziare. L'ex giocatore della Juventus è atterrato questa sera all'aeroporto di Linate (dalla Colombia) e nella giornata di mercoledì completerà l'iter burocratico: vero le 8:30 le visite mediche tra la clinica Humanitas e l’idoneità sportiva al Coni e, successivamente, la firma del contratto in sede per diventare ufficialmente un giocatore nerazzurro. Il colombiano ha raggiunto l'accordo con l'Inter sulla base di un contratto annuale fino al 30 giugno 2024.